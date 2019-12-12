Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, çalıntı motosikletle gezen İ.K., polisin yaptığı uygulamada yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada araçları durdurarak ruhsatlarını kontrol etti. Bu sırada bir motosiklet durduruldu. Motosikletin çalındığı belirlenirken, sürücü İ.K. gözaltına alındı. İ.K.´nin hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. İ.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ
12 Aralık 2019 Perşembe
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