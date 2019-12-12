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Körfez’de türkü rüzgarı esti

İHA

Körfez’de türkü rüzgarı esti

– Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri dinleyenlerin beğenisini kazandı.
Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt’ün de katıldığı konsere Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
İlginin oldukça yoğun olduğu konser sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve protokol üyeleri, günün anısına koro üyelerine çiçek takdim etti.

KOCAELİ

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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