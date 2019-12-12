Körfez’de türkü rüzgarı esti

– Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt’ün de katıldığı konsere Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde konserde, koro üyeleri dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

İlginin oldukça yoğun olduğu konser sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve protokol üyeleri, günün anısına koro üyelerine çiçek takdim etti.

KOCAELİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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