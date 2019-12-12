Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu

KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin´i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin´i yatağına yatıran Orhan Şahin, ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.
Darıca Kazım Karabekir Mahallesi´nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, dün gece kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin´i evinde sopa ile dövdü. Orhan Şahin daha sonra eşini boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin´i yatağına yatıran Orhan Şahin bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi. Olay yerine gelen polis, Orhan Şahin´i gözaltına aldı. Aslı Şahin´in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Şahin´in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Orhan Şahin´in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ
12 Aralık 2019 Perşembe
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