Kartepe Anadolu İHL’ye modern spor salonu

– Büyükşehir, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu yapımı için ihale düzenledi.

Kocaeli genelinde çok sayıda spor salonu ve tesis inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yanına Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek spor salonu için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleşen ihaleye en düşük teklifi 2 milyon 248 bin 609 TL ile verilirken en yüksek teklif ise 3 milyon 85 TL oldu.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’nde ferforje korkuluk imalatı yapılıyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yapılan ferforje imalatıyla caddenin hem yol güvenliğinin arttırılması, hem de görsel olarak zenginleşmesi amaçlanıyor.

KOCAELİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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