Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile eğlendi

– Gebze Belediyesi’nin kültürsanat etkinliklerinde kapsamında düzenlediği tiyatro oyunu ile ilçede yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Her yaşa ve kesime hitap eden programlara ev sahipliği yapan GKM’nin gündüz konukları Gebzeli minikler oldu. Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Abur Cubur Tavşan’ adlı tiyatro gösterisinin izleyen minikler, oldukça güzel vakit geçirdi. Işık efektleri ve sahne dekorlarıyla renklendirilen özgün konulu tiyatro gösterisi minikler tarafından beğeniyle izlendi.

Öte yandan kültürsanat etkinlikleri kapsamında yine çocuklara yönelik olarak Cumartesi ve Pazar günleri “Uzay Parkı” adlı çocuk sineması oynatılacak. 13.0015.00 saatlerinde sahnelenecek oyuna tüm Gebzeli çocuklar davet edildi.

KOCAELİ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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