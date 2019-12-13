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Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

– Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'sı adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer...

Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

– Kocaeli’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6’sı adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

KOCAELİ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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