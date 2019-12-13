Karamürsel’de mahalle yolları modern görünüme kavuşuyor

Karamürsel Valideköprü ve İnebeyli mahalleleri arasındaki yolun 2 km’lik kısmında üst yapı yenilemesi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel ilçesinde bulunan Valideköprü ve İnebeyli mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Doğal nedenlerden dolayı bozulan Valideköprü ve İnebeyli mahalleleri arasındaki asfalt yol, gerçekleştirilen üst yapı çalışmasıyla yenileniyor. Çalışmalar dahilinde iki mahalle arasında beton yol inşa ediliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen üst yapı çalışması, Valideköprü ve İnebeyli mahalleleri arasında bulunan yolun 2 km’lik kısmında gerçekleştiriliyor.

Çalışma doğrultusunda beton yolun şu ana kadar bin 300 metrelik kısmı bitirilen, 6,5 metre genişliğinde inşa edilen yeni beton yolun 700 metrelik kısmı önümüzdeki 10 gün içerisinde bitirilecek.

KOCAELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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