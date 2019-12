Başkan Kocaman, gençlerle buluşuyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle altıncı buluşmasını gerçekleştirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında altıncı okul ziyaretini Yıldız Entegre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptı. Başkan Kocaman, program öncesinde Yıldız Entegre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Şen’den okul hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Şen Belediye Başkanı Kocaman’a ziyareti ve desteğinden dolayı teşekkür hediyesi verdi. Öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman “Size sevgi ile yaşayacağınız güzel bir Kartepe ve iyi bir gelecek bırakabilmek için üzerimize düşen tüm sorumluluğun farkındayız” dedi.

Öğrencilerle sohbete devam eden Başkan Kocaman, “Ufkun ötesinde kocaman bir dünya var. Sizlerle birlikte olmak benim için enerji kaynağıdır. Sizlerle bir araya gelmemin sebebi sizleri dinlemek, geleceğin Kartepe'sini birlikte inşa etmektir. Siyaset halkımıza hizmet etmenin en önemli aracıdır. Klasik belediyeciliğin yanı sıra geleceğimiz olan gençlerimiz ile Kartepemiz'e yön veriyoruz. En önemli hizmet geleceğimiz olan gençlerimizi tam anlamıyla hazırlamaktır. Her okulda istişareler yapıyoruz. Bütün okullarımızla yaptığımız ziyaretler sonrasında ortak beklentiler ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Kocaman, “Hayatta nelerin sizleri beklediğini bilmeniz gerekiyor. Biz bu eksiklikle büyüdük. Kartepemizin geleceği sizlerin omuzlarınızda yükselecektir. Siz sadece karar verin, gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz, amacınızın nedir hedeflerinizi belirleyin bu hedefler doğrultusunda azim ile çalışın, unutmayın ki başarı asla tesadüf değildir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Yıldız Entegre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çiçek hediye etti.

