Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu

Kocaeli İzmit’te Yeni Cuma Parkı’da yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek hem ayakkabı boyacıları için hem de vatandaşlar için kullanışlı hale getirildi.

İzmit Yeni Cuma Parkı’nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra özellikle kış şartlarında hem esnaf hem de vatandaş için sıkıntılar yaşatıyordu. İzmit Belediyesi tarafından tadilata alınan lostra modern bir görünüme kavuşturuldu. Hem görsellik hem de konfor bakımından son derece kullanışlı bir hale getirilen lostranın yeni halinden hem esnaf hem de vatandaş oldukça memnun kaldı.

Daha konforlu bir şekilde hizmet vermeye başlayan ayakkabı boyacıları, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu kış günlerinde burada vatandaşımıza hizmet vermek için oldukça zorlanıyorduk. Şimdi yeni haliyle birlikte yağmurdan, kardan ve soğuktan kurtulduk. Hem biz hem de müşterilerimiz lostra salonunun yeni halinden çok memnunuz” dediler.

KOCAELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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