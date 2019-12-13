Öğrencilerden mağazaya destek

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– Yenimahalle İlkokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na ihtiyaç fazlası elbiselerini bağışladılar.

Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na bağış ve destek devam ediyor. Son olarak mağazaya gelen Yenimahalle İlkokulundan 120 öğrenci, evlerinde giymedikleri kıyafetleri getirerek mağazaya bağışladılar. Yardımsever öğrencilere eşlik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakından ilgilendiği öğrencilere anlamlı ve örnek yardımından dolayı teşekkür etti.



KOCAELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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