Kocaeli’de azimle kurdukları firmalarla yurt dışına Türkiye’den üretilen ürünleri ihracat eden başarılı girişimci kadınlar, hikayelerini anlattı. Sempozyumda yaptığı konuşmasında oğlunun bağışıklık problemini çözmek için ürettiği propolis ile ihracat yapan bir firmayı kurduğunu söyleyen Aslı Elif Tanuğur Samancı, büyük alkış aldı.



Azimleri ile kurdukları firmalarla girişimcilik alanında büyük başarı elde eden iş kadınları, Kocaeli’de bir araya gelerek başarı öykülerini kadınlarla paylaştı. İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurul Danışmanı Berrak Kutsoy, SBS Bilimsel Bio Çözümler Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Karaoğlu Peyzaj yöneticilerinden Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve Nacsoft Yazılım Şirketi Kurucusu Nurcan Babalık katıldı. Açılış konuşmasını yapan Berrak Kutsoy, kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Daha sonra Gazeteci Yazar Elif Ergu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi başladı. Söyleşide ilk olarak konuşan SBS Bilimsel Bio Çözümler Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı hayat hikayesini katılımcılara anlattı.



“Bu neden insanların ulaşabileceği biçimde raflarda satılmıyor”

Oğlunun bağışıklık problemini çözmek için ürettiği propolis ile yurt dışına ihracat yapan bir firmayı kurma yolunda yaşadıklarını aktaran Samancı, “Çocuğumu aşırı doğal besliyordum. Bildiğim tüm bağışıklık destekleyicisi ürünleri denemiştim. Ama hiçbiri işe yaramamıştı. Gittiğimiz bir doktorumuz bana, ‘Sen arıcılık sektöründe değil misin? Çocuğuna neden propolis arı sütü içirmiyorsun’ dedi. Ben de piyasadakilere güvenemiyordum. Sonra bana kendimin üretmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine arıcılara sorduğumuzda bunu çöpe attıklarını, yenilip yenilmediğini bilmediklerini söylediler. Sonra bir arıcımız üretmeyi kabul etti. Bize geldiğinde bu taş gibi bir maddeydi. Bunun bu şekilde sindirilmesi mümkün değil. Literatüre baktım, bütün çalışmalarda bu özütlenmiş. Sonra kendime dedim ki madem doğada böyle bir şifa var, neden insanların ulaşabileceği biçimde raflarda satılmıyor? Neden Çin’den gelsin. Çünkü, biz 7 milyon arı kovanı ile dünyanın 2. arıcılık yapan ülkesiyiz. Ayrıca topraklarımızla dünyanın en zengin bölgesindeyiz” dedi.



“350 bin arı kovanı ile çalışıyoruz”

Eşi ile aldıkları karar sonrasında devlet desteği ile yaptıkları araştırmanın ardından üretim yapmaya başladıklarını ifade eden Tannur, kısa süre içeresindeki yurt dışına açılan bir firma haline geldiklerini kaydederek, “Bugün 2 bin 500 sözleşmeli arı sütü üreticisine ulaştık. 350 bin arı kovanı ile çalışıyoruz. Şu anda ABD’NİN en büyük eczane zincirindeyiz. 3 bin 500 mağazalı eczane bizim ürünümüzü satıyor. Amerika için markayı da değiştirdik Şu anda Amerika’da Türk ürünü olarak bu zincir içerisinde yer alan tek firmayız” diye konuştu.

Daha sonra konuşan diğer kadın girişimciler, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Kadın girişimciler, başarı öyküleri ile katılımcılardan yoğun alkış aldı.

KOCAELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:37

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