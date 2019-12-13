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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

İHA

– Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

– Kocaeli’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'i etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek diğer 5 kişi ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 1 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

KOCAELİ

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
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  • İKİNDİ 15:19
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  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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