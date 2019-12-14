İmar müdürleri Körfez’de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen imar koordinasyon toplantısı bu ay Körfez’de yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları ve teknik personelinin katıldığı imar toplantısı,bu ay Körfez Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. İmar toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve 12 ilçenin belediye başkan yardımcıları ile ilgili teknik personel katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yapılan çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı.

Otopark yönetmeliği ve plan notları konuları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde imarıyla, kentleşmesiyle daha yaşanabilir, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir kent imar etmektir. İmar da görev yapanların hepsi çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Kentin geleceği için önemli kararlar verilmektedir” dedi.

Toplantının devamında, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ise "Ele aldığımız konular ve kararlar sayesinde yerindelik esasına uygun olarak ilçelerimizin imar sorunları ile ilgili önemli paylaşımları hep birlikte yapıyoruz. Tek hedefimiz vatandaşımızın işlerini hızlandırmak ve onları mağdur etmeden işlerini kolaylaştırmak, vatandaşlarımızı memnun etmek” dedi.

KOCAELİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.