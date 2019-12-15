Haluk Levent ve AHBAP’tan İzmit Belediyesi’ne teşekkür

– Ünlü Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşayan anenin evini yenileyen İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Hürriyet’in ardından ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için mücadele eden AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri Nermin Kutlu ve oğullarını ziyaret etti. Evin yeni halini oldukça beğenen Haluk Levent’in ekibi sosyal medya üzerinden, “Ailemizin gıda ve eşya ihtiyacını karşıladık. Evin tadilatını üstlenen ve ailemizin daha sağlık bir evde yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkür” ederiz mesajı yayınladı.

Bunun üzerinde Haluk Levent’te bu yazıyı kendi sosyal medya hesabında paylaşarak İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.



KOCAELİ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:38

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