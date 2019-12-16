Tartıştığı komşusunu vurdu

KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Muharrem A. tartıştığı komşusu Barış Ç.'yi tabanca ile ateş ederek karnından vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Barış Ç., ameliyata alındı.

Olay sabah saatlerinde, Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak´ta meydana geldi. Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tabancasını alan Muharrem A., evinin önünde duran Barış Ç.'ye 2 el ateş etti. Mermilerden biri karnına isabet eden Barış Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Muharrem A. evine girdi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi iç organlarına zarar veren Barış Ç. ameliyata alındı.

Muharrem A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde olayda kullandığı tabanca da bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A. polis merkezine götürüldü.



KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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