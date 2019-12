Türk uygarlıklarının haber teşkilatı ulaklar atlı sporlara ilham verdi Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışlarında 80 sporcu mücadele etti At sağlığını koruyan yarışlar ile ulak teşkilatının önemi gelecek kuşaklara aktarılıyor

– Yüzlerce yıl önce kurulan ve 3 kıtaya hükmeden Türk uygarlıkları arasında haberleşme sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ulak sistemi, Kocaeli’de düzenlenen atlı spor yarışlarına ilham verdi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ulak yarışlarında dereceye giren 45 sporcu ödüllendirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışlarına sahne oldu. Türk uygarlıklarının büyümesinde önemli bir yere sahip olan ve uzak mesafeler arsında haberleşmenin yapılmasını sağlayan ‘Ulak Teşkilatları’nın ilham verdiği yarışlarda Türkiye’nin birçok ilinden atlı sporcular yarıştı. Miraj Atlı Spor Kulübü ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) sponsorluğunda 11 kategoride düzenlenen yarışlara 80 sporcu katılırken, dereceye giren 45 sporcu ise kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Ulak teşkilatında görev alan kahramanların hikayelerini gelecek kuşaklara aktarmak için yarışları düzenlediklerini belirten Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, genç neslin at sevgisiyle büyümesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Dereceye giren 40 sporcu ödüllendirildi

Alihocalar Mahallesi’nde sabah erken saatlerde düzenlenen Ulak Yarışlarına, sporcu ve ailelerinin yanı sıra organizasyona destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve beraberindeki çalışma ekibi de katıldı. Organizasyon kapsamında alan, Türkiye’de ilk kez dağ yürüyüşü yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Mücadeleler sonrasında dereceye giren 40 sporcu ve güzellik yarışmasında dereceye giren atların sahipleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışlar sonrasında organizasyon hakkında bilgi veren Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışların diğer atlı spor dallarına göre hayvan sağlığını koruyucu bir özellik taşıdığını söyledi. Baştuğ, yarışlar sonrası veterinerlerin yaptığı tetkiklerde sağlıklı kalan at sahiplerinin ödüllendirildiğini, atının sağlığını bozan binicilerin ise bir daha yarışmamak üzere yarışlardan men edildiğini söyledi.



“Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz”

Yarışları ulak teşkilatının önemini gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlediklerini söyleyen Baştuğ, “Ülkemizde ata sporumuzun, Türk’le özdeşleşmiş olan atın gelişiminin tabana yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Ulak Yarışmaları, Türkiye’de ilk defa düzenlediğimiz bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte hem atlı hem de yaya ulaklar yarıştılar. Geçmişte 3 kıtada at koşturan atalarımız çok büyük bir coğrafyada uzun yıllar adaleti dağıttılar. Bunu yaparken de en büyük yük olan haberi sırtında taşıyan ulaklar önemli bir görev icra ediyordu. Dünya’da şu anda koşulan atlı dayanıklılık Endurans dediğimiz branşın temelleri aslında o dönemde atıldı. Çünkü menzilde kullanılan hanlar arası 40 kilometre olması hasebiyle neredeyse tüm sistem bu düzene göre belirlendi. Ve yarışma olarak koşuluyor” dedi.



Tarihin yükünü sırtında taşıyan ulaklar yarışlara ilham oldu

Ulak teşkilatını atlı spor dalına yansıttıklarını belirten Baştuğ, “Biz bunu biraz daha atlarımızın sağlığını ön plana çıkararak sportif etkinlik olarak yapmak istedik. Tarihte çok büyük bir yükü taşıyan ulaklarımızı yad etmek, onları tekrar gündeme taşıyıp gençlerimize tanıtmak amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Haberleşme noktasında çok uzun yıllar boyunca, günümüze kadar da kırılamamış rekorları kırmış atalarımız. Yaklaşık olarak 360400 kilometre bir günde yol alabiliyorlardı. Biz bu büyük savaşçıları, tarihin büyük yükünü sırtında taşıyan ulaklarımızı bir kez daha gündeme getirmek için etkinlik yaptık. Türkiye’den birçok ilden atlarıyla katılanlar oldu. Ayrıca biz trekking sporu yapanları ata sporumuz çatısı altında toplayıp ilk defa yarışmasını düzenlemiş olduk. Türkiye’de doğada yapılan ilk yaya yarış oldu” diye konuştu.



Atının sağlığını bozan biniciler camiadan men ediliyor

İlk kez düzenlenen Ulak Yarışlarının atların sağlığını ön planda tuttuğunu ifade eden Baştuğ, “Şu anda koyduğumuz yeni sistemle beraber biz veteriner kontrollerini atın kontrollerini yarıştan bir gün sonraya attık. Atın yorgunluğu veya herhangi bir şekilde yaşamını etkileyecek ciddi bir sakatlık geçirmesi durumunda yarışmacıyı ödül vermek yerine cezalandırıyoruz. At ölümü veya çok ciddi hasar varsa atlarda, bir daha koşamaz şekilde camiadan men ediyoruz. Geçmişte ulak sistemimizde de bu şekilde, bir mesafeden diğer mesafeye haberi taşıdıktan sonra atını bıraktığında sağlam bırakmak zorundaydı. Eğer atını kötü durumda bırakıyorsa o teşkilatta yer alma imkanı yoktu” şeklinde konuştu.

