Türk uygarlıklarının haber teşkilatı ulaklar atlı sporlara ilham verdi Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışlarında 80 sporcu mücadele etti At sağlığını koruyan yarışlar ile ulak teşkilatının önemi gelecek kuşaklara aktarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk uygarlıklarının haber teşkilatı ulaklar atlı sporlara ilham verdi Türkiye'de ilk kez düzenlenen ...

İHA

– Yüzlerce yıl önce kurulan ve 3 kıtaya hükmeden Türk uygarlıkları arasında haberleşme sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ulak sistemi, Kocaeli'de düzenlenen atlı spor yarışlarına ilham verdi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen ulak yarışlarında dereceye giren 45 sporcu ödüllendirildi.

Türk uygarlıklarının haber teşkilatı ulaklar atlı sporlara ilham verdi Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışlarında 80 sporcu mücadele etti At sağlığını koruyan yarışlar ile ulak teşkilatının önemi gelecek kuşaklara aktarılıyor

– Yüzlerce yıl önce kurulan ve 3 kıtaya hükmeden Türk uygarlıkları arasında haberleşme sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ulak sistemi, Kocaeli’de düzenlenen atlı spor yarışlarına ilham verdi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ulak yarışlarında dereceye giren 45 sporcu ödüllendirildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi’nde bulunan Miraj Atlı Spor Kulübü, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Ulak Yarışlarına sahne oldu. Türk uygarlıklarının büyümesinde önemli bir yere sahip olan ve uzak mesafeler arsında haberleşmenin yapılmasını sağlayan ‘Ulak Teşkilatları’nın ilham verdiği yarışlarda Türkiye’nin birçok ilinden atlı sporcular yarıştı. Miraj Atlı Spor Kulübü ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) sponsorluğunda 11 kategoride düzenlenen yarışlara 80 sporcu katılırken, dereceye giren 45 sporcu ise kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Ulak teşkilatında görev alan kahramanların hikayelerini gelecek kuşaklara aktarmak için yarışları düzenlediklerini belirten Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, genç neslin at sevgisiyle büyümesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Dereceye giren 40 sporcu ödüllendirildi
Alihocalar Mahallesi’nde sabah erken saatlerde düzenlenen Ulak Yarışlarına, sporcu ve ailelerinin yanı sıra organizasyona destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve beraberindeki çalışma ekibi de katıldı. Organizasyon kapsamında alan, Türkiye’de ilk kez dağ yürüyüşü yarışlarına da ev sahipliği yaptı. Mücadeleler sonrasında dereceye giren 40 sporcu ve güzellik yarışmasında dereceye giren atların sahipleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarışlar sonrasında organizasyon hakkında bilgi veren Miraj Atlı Spor Kulübü yöneticisi Kadir Baştuğ, yarışların diğer atlı spor dallarına göre hayvan sağlığını koruyucu bir özellik taşıdığını söyledi. Baştuğ, yarışlar sonrası veterinerlerin yaptığı tetkiklerde sağlıklı kalan at sahiplerinin ödüllendirildiğini, atının sağlığını bozan binicilerin ise bir daha yarışmamak üzere yarışlardan men edildiğini söyledi.

“Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz”
Yarışları ulak teşkilatının önemini gelecek kuşaklara aktarmak için düzenlediklerini söyleyen Baştuğ, “Ülkemizde ata sporumuzun, Türk’le özdeşleşmiş olan atın gelişiminin tabana yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimize, ata sporumuzu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Ulak Yarışmaları, Türkiye’de ilk defa düzenlediğimiz bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte hem atlı hem de yaya ulaklar yarıştılar. Geçmişte 3 kıtada at koşturan atalarımız çok büyük bir coğrafyada uzun yıllar adaleti dağıttılar. Bunu yaparken de en büyük yük olan haberi sırtında taşıyan ulaklar önemli bir görev icra ediyordu. Dünya’da şu anda koşulan atlı dayanıklılık Endurans dediğimiz branşın temelleri aslında o dönemde atıldı. Çünkü menzilde kullanılan hanlar arası 40 kilometre olması hasebiyle neredeyse tüm sistem bu düzene göre belirlendi. Ve yarışma olarak koşuluyor” dedi.

Tarihin yükünü sırtında taşıyan ulaklar yarışlara ilham oldu
Ulak teşkilatını atlı spor dalına yansıttıklarını belirten Baştuğ, “Biz bunu biraz daha atlarımızın sağlığını ön plana çıkararak sportif etkinlik olarak yapmak istedik. Tarihte çok büyük bir yükü taşıyan ulaklarımızı yad etmek, onları tekrar gündeme taşıyıp gençlerimize tanıtmak amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Haberleşme noktasında çok uzun yıllar boyunca, günümüze kadar da kırılamamış rekorları kırmış atalarımız. Yaklaşık olarak 360400 kilometre bir günde yol alabiliyorlardı. Biz bu büyük savaşçıları, tarihin büyük yükünü sırtında taşıyan ulaklarımızı bir kez daha gündeme getirmek için etkinlik yaptık. Türkiye’den birçok ilden atlarıyla katılanlar oldu. Ayrıca biz trekking sporu yapanları ata sporumuz çatısı altında toplayıp ilk defa yarışmasını düzenlemiş olduk. Türkiye’de doğada yapılan ilk yaya yarış oldu” diye konuştu.

Atının sağlığını bozan biniciler camiadan men ediliyor
İlk kez düzenlenen Ulak Yarışlarının atların sağlığını ön planda tuttuğunu ifade eden Baştuğ, “Şu anda koyduğumuz yeni sistemle beraber biz veteriner kontrollerini atın kontrollerini yarıştan bir gün sonraya attık. Atın yorgunluğu veya herhangi bir şekilde yaşamını etkileyecek ciddi bir sakatlık geçirmesi durumunda yarışmacıyı ödül vermek yerine cezalandırıyoruz. At ölümü veya çok ciddi hasar varsa atlarda, bir daha koşamaz şekilde camiadan men ediyoruz. Geçmişte ulak sistemimizde de bu şekilde, bir mesafeden diğer mesafeye haberi taşıdıktan sonra atını bıraktığında sağlam bırakmak zorundaydı. Eğer atını kötü durumda bırakıyorsa o teşkilatta yer alma imkanı yoktu” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
Kocaeli’de 1 haftada 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 1 haftada 24 bin 500 adet uyuşturucu hap ...
Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Tartıştığı komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı komşusunu vurdu
Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu Silahla vurulan vatandaş ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kavga ettiği komşusunu silahla vurdu Silahla vurulan ...
'Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi'
YEREL HABERLER 'Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına ...
Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli ...
TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Nevşehir ...
İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor
YEREL HABERLER İzmit Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor
Köseler mahallesine PTT müjdesi
YEREL HABERLER Köseler mahallesine PTT müjdesi
Haluk Levent ve AHBAP’tan İzmit Belediyesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Haluk Levent ve AHBAP’tan İzmit Belediyesi’ne ...
Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den muhtarlara kırtasiye yardımı
Kocaelispor’un efsane golcüsüne başkandan anlamlı hediye
YEREL HABERLER Kocaelispor’un efsane golcüsüne başkandan anlamlı ...
Darıca’da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Darıca’da asfalt çalışmaları devam ediyor
Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kalça kemiği kırılan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Gölcük'ün tarihi 'Yalı evleri' yeniden canlandırıldı
YEREL HABERLER Gölcük'ün tarihi 'Yalı evleri' yeniden canlandırıldı
Evde ayağını kıran yaşlı kadının yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Evde ayağını kıran yaşlı kadının yardımına itfaiye ...
(Özel) Tasmasının sıkışmasıyla boğulan köpeği dakikalarca kalp masajı yaparak kurtardılar Köpeği kurtaran Veysel Tetik: “O nefes almaya başlayınca ben de nefes almaya başladım”
YEREL HABERLER (Özel) Tasmasının sıkışmasıyla boğulan köpeği ...
Ulusal Sempozyumda Kocaeli’nin çevre yatırımları anlatıldı
YEREL HABERLER Ulusal Sempozyumda Kocaeli’nin çevre yatırımları ...
Eski Bakanı dolandıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eski Bakanı dolandıran şahıs tutuklandı
TEM’deki operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER TEM’deki operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri ...
Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı
Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X