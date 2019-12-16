Cemil Meriç’te “Aşçı Çırağı” kursu açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, İŞKUR işbirliğiyle "Aşçı Çırağı" meslek kursları açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, İŞKUR ile özel bireylerin topluma kazandırılması ve bu süreçte özel bireylerin meslek sahibi olması için örnek bir projeye imza attı. Yapılan anlaşma ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde İŞKUR tarafından “Aşçı Çırağı” meslek kursu açıldı. İŞKUR işbirliğiyle açılan kurs haftanın 2 günü verilecek. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 3 aylık kursun sonunda İŞKUR’dan Aşçı Çırağı sertifikası ve günlük 30 TL alacak. İlk etapta 12 öğrenciye verilecek eğitim, daha sonra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 105 öğrenciye verilecek.

Aldıkları sertifika ile işe girip çalışma imkanı sağlanan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verilen mesleki eğitimlerle özel bireylerin meslek edinmesi, toplumsal hayata katılımları ve kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanıyor. Kurslarda genellikle öğrencileri yalnız kalmaları durumunda yapabilecekleri gündelik işler ve yemekler öğretiliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Mutfak şefi Emel Ulukut, “Zihinsel engelli öğrencilerimize mutfak ortamında öğrenebilecekleri ya da yalnız kaldıklarında yapabilecekleri yemekleri öğretmeye çalışıyoruz. İŞKUR ile yaptığımız anlaşma sayesinde buradan sertifika alarak herhangi bir boşluk açıldığı zaman buradaki öğrencilerimiz için iş bulma imkanı doğuyor” dedi.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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