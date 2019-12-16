Kartepe karate şampiyonasına hazırlanıyor

Kartepe, Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kartepe Türkiye Kulüplerarası ÜmitGenç ve Büyükler Karate Takım Şampiyonası 2022 Aralık 2019 tarihleri arasında Kartepe'de düzenlenecek. Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek şampiyonaya 55 ilden yaklaşık bin 500 sporcu katılacak. Tatamiye çıkacak olan sporcular 'ümit, genç ve büyükler' kategorilerinde yarışacak. 3 gün sürecek olan şampiyonaya il ve ilçe protokolü ile birlikte spor camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda sporseverin katılım göstermesi bekleniyor.
KOCAELİ
16 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:39
- GÜNEŞ 08:10
- ÖĞLE 13:01
- İKİNDİ 15:20
- AKŞAM 17:41
- YATSI 19:07