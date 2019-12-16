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Şehit Eren Bülbül merkezi çocukların kitap yuvası oldu

İHA

Şehit Eren Bülbül merkezi çocukların kitap yuvası oldu

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi.
Körfez Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi. Körfez Anadolu İlkokulu öğrencileri, “Okuma Dersi’ projesi kapsamında Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi’ne gelerek kütüphanede yer alan kitaplardan yararlandı. Bilgi evi personeli de her yaş grubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphaneden çocuklar için kitap seçti. Öğretmenler bu tür bir kütüphanenin ve yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmış olmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.
Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri de kütüphanenin her zaman ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.

KOCAELİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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