Şehit Eren Bülbül merkezi çocukların kitap yuvası oldu

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi.

Körfez Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde ‘Okuma Günü’ etkinliği düzenlendi. Körfez Anadolu İlkokulu öğrencileri, “Okuma Dersi’ projesi kapsamında Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi’ne gelerek kütüphanede yer alan kitaplardan yararlandı. Bilgi evi personeli de her yaş grubuna uygun kitapların yer aldığı kütüphaneden çocuklar için kitap seçti. Öğretmenler bu tür bir kütüphanenin ve yaşam merkezinin ilçeye kazandırılmış olmasından dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi yetkilileri de kütüphanenin her zaman ziyaretçilere açık olduğunu belirtti.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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