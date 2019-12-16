İzmit'te Taiwan Kültür Gecesi düzenlendi

İzmit Belediyesi’ne bağlı Speaking Kafe’de Taiwan Kültür Gecesi etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından hizmete sunulan Speaking Cafe’de farklı kültürden öğrenciler bir araya gelme imkanı buluyor. Öğrencilerin ülkelerini tanıttığı kültür gecesi etkinlikleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda Speaking Kafe, Taiwan Kültür Gecesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Taiwanlı Öğrenci HsuanCheng Lai’nin yaptığı etkinlik, Taiwan hakkında genel bilgilerin yer aldığı sunumla başladı. Daha sonra Taiwan’ın kültürel yemekleri, kıyafetleri, turistik yerleri hakkında bilgi verildi. Yoğun katılımın olduğu programda son olarak Taiwanlı öğrenciler ziyaretçilerin sorularını cevapladılar.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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