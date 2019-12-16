İzmit’te 750 adet fidan toprakla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ağaçlandırma projesi kapsamında Çayırköy’ün yeni akciğerlerini önce toprakla buluşturup can suyunu verdi.

İzmit Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğinde Çayırköy’deki 6 bin 750 metrekarelik alana 750 adet ‘Toros Sediri’ fidanı dikimi, öğrencilerin ve bölge halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ÇEVKO Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Çayırköy Muhtarı Aşir Akbaba, ağaçlandırma projesi için fidan bağışında bulunan kurumlar, şehirin dört bir yanından gelen öğrenciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı katıldı.

Yaklaşık 3 yıl sonra alanın belirgin bir şekilde ağaçlandırılacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yeşilimiz, ağacımız yoksa, doğayı koruyamıyorsak canlı yaşamı tehlikededir. Bizde bu anlayışla yola çıkarak, ağaçlandırma projesi için alan temin ettik. Alana uzaktan bakıldığında belki başkaları için iyi bir inşaat alanı olabileceği düşünülebilir. Ancak biz istiyoruz ki kentler betona boğulmasın, can damarlarımız olan yeşil alanlarımız artsın” dedi.

Projeye katkı sunan fidan bağışçılarına teşekkür plaketlerini takdim İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ardından fidanların dikimini bölge halkı ve katılımcılarla gerçekleştirdi. Programda İzmit Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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