Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kirazlıyalı’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Kirazlıyalı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Söğüt, “Etap etap ilerlemeye, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte Körfezimizi istediğimiz noktalara ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu dile getiren Başkan Söğüt, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Etap etap ilerleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda projelerimizi hayata geçireceğiz. Her mahallemizde halk meclislerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinliyor, cadde cadde sokak sokak gezerek sorunları yerinde görüyoruz. Göreve gelirken de söylediğimiz gibi, halkımızla istişare ederek yapacağımız projeleri şekillendireceğiz ve birlikte hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri, mahallelerimizin ihtiyaçları önceliğimiz olmaya devam edecek” diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt ayrıca geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde istirahat eden Sezgin Akyıl’ı da ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.