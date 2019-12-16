Gebze’nin kırsal kesimlerinde mıntıka temizliği

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Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kırsal kesimlerde bulunan mahallelerde mıntıka temizliği gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gebze’nin köylerinde genel mıntıka temizliği yapıldı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, özellikle yol kenarlarına ve boş arazilere atılan çöpleri toplayan ekipler böylelikle plastik atıklarında doğaya zarar vermesini engelleyerek geri dönüşüme kazandırdı. Dönem dönem bu tür genel mıntıka çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olmasını istedi. Doğaya atılan özellikle plastik ürünlerin görsel kirliliğin yanı sıra doğaya büyük zarar verdiğini ifade eden yetkililer, temizlik çalışmalarının da aralıksız süreceği bilgisi verdi.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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