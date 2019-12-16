İzmit Belediyesi’nde pazar yerlerinin devri görüşüldü

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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ilçe genelinde bulunan Pazar yerlerinin devirleri görüşüldü.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler’in başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Zabıta Müdürlüğü’ne ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğü’nün dosyasında pazar yerlerinin devrine ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre borçları tamamen ödenmiş olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı, Kozluk Pazarı, Yenişehir Kapalı Pazarı, Kuruçeşme Kapalı Pazarı ve Yenidoğan Pazarında bulunan pazar yerlerinin devri görüşülerek yeni sahiplerine verilmesine karar verildi.

KOCAELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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