KO-MEK’ten KOGACE’ye drone eğitimi

– KOMEK tarafından düzenlenen ve habercilikte üçüncü göz olan drone kullanımı için verilen eğitime, KOGACE üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE)’ne yönelik eğitimlerine bir yenisini ekledi. Daha önce KOGACE üyelerine sosyal medya ve diksiyon konusunda geniş kapsamlı eğitim imkânı sunan KOMEK, son olarak habercilikte üçüncü göz olarak adlandırılan dronların kullanılmasına yönelik eğitim verdi. Beş gün süren eğitimde KOGACE üyeleri, mesleki kariyerleri için önem taşıyan eğitimi tüm evreleriyle edinmiş oldu. Eğitim sonunda başarılı olanlar drone kullanma ehliyeti almaya hak kazandı.

KOCAELİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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