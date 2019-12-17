İki sokak birbirine bağlandı

Kocaeli Körfez Belediyesi ekipleri Ağadere’deki trafiği rahatlatacak olan Dalyan Sokağı, Edirne Sokak’a bağladı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ulaşım ağını genişletmek ve trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki araç yükünü azaltmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik bölgesinde ‘Bankalar Caddesi’ olarak da bilinen Cahit Zarifoğlu ile Ağadere Caddesi üzerindeki trafiği biraz olsun azaltma amacıyla Sarnıç Han’ın hemen yan tarafındaki Dalyan Sokak’ı açan ve asfalt serimine başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Dalyan Sokak ile birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nden giren bir araç Edirne Sokak’tan Şerefiye Caddesi’ne giderek Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’ne ulaşımı sağlayacak. Kesintisiz ulaşımı sağlamak adına Dalyan Sokak ile Edirne Sokak arasındaki bağlantı yolu da açıldı ve asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

KOCAELİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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