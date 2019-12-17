Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dolgu sahalarını ağaçlandırıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Gebze, İzmit ve Kartepe’de bulunan dolgu sahalarını ağaçlandırmak için toplamda 9 bin 790 ağaç dikimi gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Başiskele, Gebze, İzmit ve Kartepe’deki dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Döküm sahası olarak kullanılarak dolan dolgu sahalarını, yeşillendirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak Başiskele İsaş Paşadağ rehabilitasyon alanı, İzmit Gündoğdu dolgu sahası 2. etap, Kartepe Eşme Ahmediye dolgu alanı ve Gebze Tavşanlı Polyak Kömür Altı dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması yapıyor. Bu güne kadar 831 ağaç dikilen çalışmaların Eşme Ahmediye bölümünde ağaçların dikilmesi için çukur açma çalışmalarına devam ediliyor.

Dolgu alanları dolum kapasitesi ulaştıktan sonra gerekli çalışmaları yapılarak üzeri toprak ile kapatılıyor. Aynı çalışmayı Başiskele, Gebze, İzmit ve Kartepe’deki dolgu sahalarında yapan Büyükşehir Belediyesi, alanlara fıstık camı, dişbudak, goldraider, leylandi ve toros sediri türlerinde 9 bin 790 ağaç dikiyor. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

KOCAELİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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