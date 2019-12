Akademi lise gençlerin hayatına katkı sunmaya devam ediyor

– Öğrencilerine sunduğu öğrenim olanaklarıyla Akademi Liseler, Kocaeli’de adeta sanat, spor ve eğitimin önemli markası haline geldi.

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sunduğu öğrenim programları hazırlayan Akademi Liselerin Karamürselli 4 öğrencisi, yaşlarına rağmen önemli başarılar elde etti. Cihan Özgüneş, Berk Karadağ ve Hasan Can Mert futbol da Nisa Özkaya ise tekvando sporunda hocaları sayesinde başarı merdivenlerini tek tek çıkıyor. Kocaelispor’un alt yaş guruplarında futbol oynayan ve uzun süredir Akademi Lise öğrencisi olduğunu söyleyen Berk Karadağ, Akademi Lise sayesinde daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Akademi Lise’nin sadece bir eğitim kurumu olmadığına dikkat çeken Berk, “Biz burada birçok etkinlik düzenliyoruz özelikle spor salonu bana çok faydalı oluyor, hocamın sunduğu program sayesinde antrenmanlarımı eksiksiz yapıyorum ve takım arkadaşlarıma fark atıyorum. Hocalarımız bizi burada hayata hazırlıyor. Hocalarımız her anlamda bizimle ilgileniyor” dedi.

Henüz küçük yaşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okullarında spor yapmaya başlayan öğrenci Cihan Özgüneş, Altınova Belediyespor A takımda oynarken bir yandan da Akademi Lise’ye devam ediyor. Başarı merdivenlerini çıkan Özgüneş, “Akademi Liseler de hocalar bizimle yakından ilgileniyor. Hatta arkadaş gibiyiz, bizimle samimiyet kuruyorlar. Futbolculuk kariyerimin gelişmesinde Akademi Lise’de bulunan hocalarımın katkısı büyük” dedi.

İlk başlarda Akademi Lise’ye gelmek istemediğini söyleyen Öğrenci Hasan Can Mert, daha sonra eğitmenlerini tanıdıktan sonra Akademi Liseyi çok sevdiğini ve sürekli devam ettiğini ifade etti. Hersekspor A takımda oynayan ve birçok alanda geri kaldığını dile getiren Hasan Can, “Akademi Lise ile bu açığımı kapattım. Spor hocam bana sürekli programlar çıkarıyor, bende bu doğrultuda yoluma devam ediyorum” diye konuştu.

19 yaşındaki Milli Tekvandocu Nisa Özkaya ise spor hayatında Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine dikkat çekerek, “Daha önce Kağıtspor’da spor yapıyordum ve bana çok destekleri oldu. Akademi Lise’ye geldim, hem evime yakın hem de istediğim tüm imkânları burada buluyorum. Buradaki hocalarım sayesinde tekvandoda Milli Takım’a kadar yükseldim bu inanılmaz bir duygu. Buradan çok memnumum” diye konuştu.



