Darıca’da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından hizmete açılan Balyanoz kafe, vatandaşların vazgeçilmez adresi oldu.

Darıca'da yaz aylarında hizmete giren Balyanoz kafe, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. de Darıcalılar'ın adeta vazgeçilmez adresi haline geldi. Sosyal tesis olarak Darıca Belediyesi tarafından işletilen kafede, Darıca’da yaşayan herkese hitap ediyor. Çayın 1.5 TL'ye satıldığı kafede Türk kahvesi ise 4.5 TL’ye servise sunuluyor.

KOCAELİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.