KO-MEK’ten GTÜ personeline eğitim

KOMEK tarafından Gebze Teknik Üniversitesi personeline “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” ile “İş hayatında iletişim” konulu iki ayrı eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personeline “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” ile “İş hayatında iletişim” konulu iki ayrı eğitim verdi. Gebze Teknik Üniversitesi personelinin ilgiyle takip ettiği her iki eğitimde, ilk yardım ile iş hayatındaki iletişim metotları geniş kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk eğitim “Acil durum ve temel ilk yardım bilgisi” oldu. Kalp krizinden, zehirlenmelere ve trafik kazalarına kadar son derece geniş kapsamlı bir yelpazede verilen eğitim, ilk yardımın tanımı ile başladı. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım adı verildiği kaydedildi.

KOMEK tarafından, Gebze Teknik Üniversitesi personeline verilen ikinci eğitim ise iş hayatını kolaylaştırmanın altın formüllerini içeren “İş Hayatında İletişim” konusu oldu. Yapılan sunumda, iletişimin doğası, iş hayatında iletişim ve önemi konuları işlendi. Eğitimde; beden dili, mülakatlara hazırlık, özgeçmiş hazırlama konusundaki uygulamalara yer verildi. Öte yandan, KOMEK’in Gebze Teknik Üniversitesi personeline yönelik eğitim atağı önümüzdeki hafta içinde devam edecek. KOMEK, 2327 Aralık tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde, İleri ofis programı eğitimi verecek.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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