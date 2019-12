Başkan Şayir muhtarlarla buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve geldiği günden bu yana aylık olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı önceki gün gerçekleşti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı Dilovası’nda bulunan bir restoranda gerçekleşti. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda ilçenin ve mahallelerin sorunları masaya yatırıldı.

Muhtarlar adına toplantının açılış konuşmasını yapan Demirciler Mahallesi Muhtarı Şahin Kot, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile her ay geleneksel hale getirdiğimiz muhtarlar toplantısının bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu toplantılarda öncelikli sorunlarımızı dile getirerek çözümü noktasında önemli adımları hep birlikte atıyoruz. Umarım bu toplantılarımız bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve İlçe Başkanımız Osman Akbulut’a teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Programın ev sahipliğini yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, toplantı öncesi çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Başkan Şayir yaptığı konuşmasında “Ayda bir de olsa bir araya gelip istişare etmemiz bizler için çok önemli. Mahallelerimizin sorunlarını ortaya koyarak dertleniyoruz. İlçemiz imkânları kısıtlı olmasına karşın hükümetimizden, büyükşehir belediyemizden ciddi destekleri var. Onların desteği ile inşallah ilçemize bu dönem güzel işler yapacağız. İlçemizin sorunlarının çözümü için Ankara yollarını aşındırıyoruz. Gerekli bakanlıklar ve kurumlar ile ilçemizin sorunları üzerine önemli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dilovası’nın sorunlarını biliyorlar ve bizlere destek vermeye çalışıyorlar. İnşallah onlarında desteği ile projelerimiz yavaş yavaş hayata geçmeye başladı ve başlamaya devam edecek. Eynerce kavşağımız sona doğru gelindi. Mahallelerimizde halkımızın hizmeti yerinde alabilmesi için her mahalleye PTT şubesi açılması için çalışıyoruz.

Toplantıya katılan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’da her ay geleneksel olarak düzenlenen toplantıların ilçemize hizmet noktasında önemli bir toplantı olduğunu, ilçenin ve mahallelerin sorunları vatandaşın gözü kulağı olan muhtarlardan dinleyerek çözümü noktasında kararların verildiği toplantının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, burada alınan kararların ilçeye ve vatandaşa hayırlı olmasını diledi.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:41

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.