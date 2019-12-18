İzmit Belediyespor’a yeni pivot

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 22 yaşındaki pivot oyuncusu Kristine Anigwe ile anlaştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yollarını ayırdığı pivot oyuncusu Avery Talbert’in boşluğunu kapatmak için 22 yaşındaki Kristine Anigwe’yi transfer etti. Talbert gibi pivot pozisyonunda oynayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni transferi Kristine Anigwe, ABD’de Dallas Wings forması giyiyordu. Anigwe ile kadrosunu güçlendiren İzmit Belediyespor’un yeni transferinin Cumartesi günü saat 18.00’de İzmit’te oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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