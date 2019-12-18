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İzmit’in işlek caddesi ışıl ışıl oldu

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri, ağaçlara da yeşil görsel aydınlatma takıldı.

İzmit’in işlek caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki İnönü Caddesi’nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri, ağaçlara da yeşil görsel aydınlatma takıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde aydınlatma çalışması yaptı. Yeni led figürler ile ağaçlara yerleştirilen yeşil görsel led aydınlatmaların yerlerine konulmasıyla İnönü Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu. Ekiplerin caddede yaptığı çalışmalar sonunda 84 adet elektrik direğine görsel aydınlatma led figürleri asıldı.

KOCAELİ

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:21
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  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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