İzmit’in işlek caddesi ışıl ışıl oldu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki İnönü Caddesi’nde bulunan aydınlatma direklerine yeni led figürleri, ağaçlara da yeşil görsel aydınlatma takıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şubesi, İzmit ilçesi İnönü Caddesi’nde aydınlatma çalışması yaptı. Yeni led figürler ile ağaçlara yerleştirilen yeşil görsel led aydınlatmaların yerlerine konulmasıyla İnönü Caddesi daha modern bir görünüme kavuştu. Ekiplerin caddede yaptığı çalışmalar sonunda 84 adet elektrik direğine görsel aydınlatma led figürleri asıldı.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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