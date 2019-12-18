Darıcalı çocukların tiyatro keyfi

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Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Alis Harikalar Diyarında” adlı çocuk tiyatrosu, minik tiyatro severlerle buluştu.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Alis Harikalar Diyarında” adlı çocuk tiyatrosu, minik tiyatro severlerle buluştu. Sabah ve öğlen olmak üzere iki seans gösterilen Alis Harikalar Diyarı oyununa öğrenciler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. İzleyenlerden tam not alan çocuk tiyatrosu ile minik tiyatro severler salonu doldururken eğlenceli anlar geçirdiler.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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