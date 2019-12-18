Kendisini doğalgaz borusuna astı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

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KOCAELİ'de yaşayan Binnet S. (54), kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay öğle saatlerinde, Derince Çenedağ Mahallesi Atmaca Sokak´ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Emekli olan Binnet S.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis, Binnet S.'yi doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. Gelen sağlık ekipleri, Binnet S.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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