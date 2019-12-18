Başkan Hürriyet, çocukların isteklerini yerine getirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların daha sağlıklı ortamlarda spor yapmaları ve daha güvenli parklarda vakit geçirmeleri için Yeşilova, Durhasan, Balören ve Bağlıca mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların kendisine gelen taleplerine cevap vererek gerekli çalışmaları başlatıyor. Bu kapsamda mahallelerine park ve spor tesisi isteyen çocuklar için İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Yeşilova, Durhasan, Balören ve Bağlıca mahallelerini ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulundu.

Başkan Hürriyet’in Yeşilova Mahallesi ziyaretinde çocuklar, basketbol sahasından topları yola kaçtığı için çözüm istemişti. Bunun üzerine İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Şehit Taner Durmuş Parkı’ndaki basketbol sahasında incelemelerde bulunarak çocuklar için gerekli çalışmayı başlattı. Ardından İzmit Belediyesi Müdürleri Aysun Kılıç ve Mithat Ağa; Durhasan, Balören ve Bağlıca mahallelerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında mahalle muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulunan birim müdürleri mevcut olan park ve spor alanlarının yenilenmesi, olmayan park ve spor alanları içinde yenilerinin yapılması için gerekli incelemeleri sağladı.

Yapılan incelemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç ve Ağa, çocukların daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği ortamların oluşturulmasına önem verdiklerini ifade ettiler.

KOCAELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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