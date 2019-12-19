Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

– Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada 43 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi bölgesinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içinde 43 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

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