Kartepeli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk tiyatrolarının açılış etkinliğinde sergilenen “Uğur Böceği Çan Çan” tiyatro gösteriminde çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program ile çocuk tiyatroları 20192020 sezon perdelerini açtı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın da katıldığı çocuk tiyatroları açılış gösterisinde “Uğur Böceği Çan Çan” miniklerin büyük ilgisiyle sahnelendi. Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek ve Hasan Yılmaz Kültür Merkezlerinde dönüşümlü olarak tiyatro gösterileri Kartepeli çocuklarla bir araya gelecek. Gösterim öncesi “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” drama etkinliği, animasyon gösterileri, dans gösterileri, sosis balon ve yüz boyama etkinliği ile Kartepeli çocuklar eğlendiler.

Programda çocuk tiyatrolarının yeni sezonu çocukların kişisel gelişimi için örnek tema ve mesajlar içeren Uğur Böceği Çan Çan ile açtı. Tek perde oynanan oyun Kartepeli miniklerin beğenisini kazandı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’da tiyatro gösterisini izledi. Gösterisi sonrasında konuşan Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe Belediyesi Çocuk Tiyatroları 20192020 sezonunu açtık. Miniklerimizin gelişmesinde sosyal aktivitelerin ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Sanatla erken yaşta tanışan çocuklar, hayatı daha iyi tanımlıyor, yeteneklerini keşfediyor ve hayal gücünü geliştirerek daha verimli kullanabiliyor. Bu düşünceden hareketle tiyatro gösterilerimizi sizlerle buluşturuyoruz” dedi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.