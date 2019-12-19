Başkan Kocaman çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Kanal Park Projesi içerisinde yer alan sekizgen şeklinde projelendirilen Antik Köfte Sosyal Tesisi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2’nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare ‘Antik Köfte Sosyal Tesisi’nde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tesisin son durumunu yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ay sonuna yetiştirmeyi planladığımız Antik Köfte Sosyal Tesisimiz sekizgen şeklindeki mimarisi ile Kartepemiz'e çok yakışacak. Bölgemize hareketlilik ve canlılık katacak. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu düzenlemelerin de tamamlanması ile örnek bir tesis olacaktır. Şimdiden Kartepemiz'e hayırlı olsun” dedi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

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