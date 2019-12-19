İlyas Yalçıntaş Kocaeli’ye geliyor

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– Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli, kültürel etkinlikler çerçevesinde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı Kocaeli’ye getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik’in Akademi Üniversite Birimi sosyal, ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı Umuttepe kampüsüne getiriyor. Umuttepe yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konser, 26 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite basamağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi, Kocaeli’de eğitim gören üniversite öğrencileri için sosyal, kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenliyor. Gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesi, kendilerini keşfetmesi, keyifli zaman geçirmesi, Kocaeli’de gerçekleştirilen hizmetler konusunda bilgi sahibi olmaları ve gençlik çalışmalarına dâhil olmaları amaçlanıyor.





KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

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