Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kamyoncular garajında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yönetimi Gebze Belediyesi’ne geçen kamyoncular garajında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tır ve kamyon park alanındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükgöz’e Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalışmalar ve son durumu hakkında bilgi verildi. Yaklaşık 40 bin metrekare alandan oluşan park alanında 20 bin metrekare alanın asfaltlama çalışması tamamlandı.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükgöz, “Kamyoncu esnafımızın daha modern temiz bir ortamda hizmet verebilmeleri için saha çalışmalarını başlattık ve asfaltlama çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu çalışmalarımız bitince hem esnafımız daha modern bir tesiste hizmet vermiş olacak, hem de Gebzeli hemşehrilerimize hizmet verme noktasında yeni bir öz kaynak oluşturmuş olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Bizlerde bu anlamda hizmet için varız ve hizmet için koşturmaya devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.