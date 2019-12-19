Fazladan tezgah açan pazarcı esnafına ceza

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında pazarcı esnafının izinsiz alan kaplayarak vatandaşı rahatsız etmesinin önüne ceza kesilerek geçilmesi kararı alındı.

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Zabıta Müdürlüğü’ne ait toplam 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğünün dosyasında yer alan Doğukışla Kapalı ‘Perşembe Pazarı Alanı’nda tahsis edilen alan dışında yer işgal eden ve vatandaşların geçişine engel olarak rahatsızlık veren pazar esnafına, tebliğ edilen uyarılar dikkate alınmadığı için cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Tahsis edilen alan dışında yer işgal eden her bir alan sahibine 95 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

Farklı fiyatlar uygulaması ve vatandaşı hileli fiyatlarla yanılttığı gerekçesiyle bir pazarcı esnafına da 382 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.