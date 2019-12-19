Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikadan vidanjörle alınan atık suların dereye boşaltılmasıyla ilgili, vidanjörün bağlı olduğu firma ile fabrika hakkında idari işlem yapılıp, adli soruşturma başlatıldı.

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi´nde çelik halat üretimi yapan bir firmanın atık suları, tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjör ile alınıp, dereye boşaltıldı. Sürücü, atık suları dereye boşaltma anını ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Çevre Müdürlüğ ekipleri, yapılan inceleme sonunda vidanjörün bağlı olduğu firma ile atık suyun alındığı fabrika hakkında idari işlem yaptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Vidanjör sürücüsünün olayın ardından kayıplara karışması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.



KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.