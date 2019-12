Başkan Bıyık vatandaşlarla buluşuyor

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşerilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokakta vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip dertlerine ortak oluyor. Bu kapsamda Başkan Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra, ev ziyaretleriyle de vatandaşların evlerine misafir oluyor. Makam odasının kapısını sürekli açık tutan ve hiç kapatmayan Başkan Muzaffer Bıyık, belediyeye gelen her vatandaşın sorununu bizzat dinliyor ve sohbet ediyor. Bunun yanında mahallelerde vatandaşın ayağına da giden Başkan Muzaffer Bıyık, her mahallede ‘gönül buluşmaları’ adı altında halk meclisleri düzenliyor.

Darıca’da gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesi olan gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sorununu bizim de sorumuz olarak görüyoruz. Bir yandan daha mutlu ve güzel, yaşanabilir bir Darıca inşa etmek için çalışırken en önemlisi de gönülleri inşa etmeyi amaçlıyoruz. Darıca’da yaşayan her vatandaşımıza dokunmak ve her gönle girebilmek için çalışıyoruz. Amacımız daha mutlu bir Darıca inşa etmek. Vatandaşlarımızın belediyeyi zor ve sıkıntılı zamanlarında sırtını yaslayabilecekleri bir yer olarak görmelerini istiyoruz. Darıca’da yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.