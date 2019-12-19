Bekir Develi’den ‘Hikayelerle Anadolu İrfanı’

– Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen "Hikâyelerle Anadolu İrfanı" adlı söyleşi programında televizyon programcısı, sunucu ve yazar Bekir Develi Körfezlilerle buluştu.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Son olarak sunucu ve yazar Bekir Develi Körfezlilerle buluştu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Hikâyelerle Anadolu İrfanı’ adlı söyleşi ile Körfezliler’le bulunan Bekir Develi, Anadolu’nun bütün renkleriyle bir olduğunun altını çizdi. Hikâyelerle de Anadolu içerisindeki birlik ve beraberlikleri dinleyenlere aktardı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Salonun tamamen dolduğu konferansta konuşan Bekir Develi, yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikayelerini paylaştı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de program sonrasında Bekir Develi’ye teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda bu tür programlarımızı gerçekleştiriyoruz. İlgiyi görmek bizleri de mutlu ediyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt daha sonra Bekir Develi’ye plaket takdim etti. Bekir Develi’de Başkan Söğüt’e imzalı kitap hediye etti.



KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

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