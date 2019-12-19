Körfez’in boş arazileri temizlendi

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan boş arazilerde temizlik çalışması yapılarak güzel bir görünüm kazanması sağlanıyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan boş arsalarda büyüyen yabani otların temizliğini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, mahallelerde bulunan boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor. Bazı mahallelerde yabani otlar biçilerek temizleme çalışmaları tamamlanırken, diğer alanlarda ise çalışmalar devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yabani otların temizliği yapılırken, Körfez’de bulunan parklarda da ağaçların daha kolay büyümesini sağlamak amacıyla budama işlemleri yapılıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde daha estetik bir görünüm oluşturuluyor.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

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