Başkan Çiftçi, birim müdürleri ile çalışmaları değerlendirdi

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birim müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, daha hızlı, etkin ve verimli belediyecilik hizmetleri ve vatandaşların memnuniyeti için durum değerlendirmesine bulundu. Toplantıda konuşan Çiftçi, göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin ve hayallerinin Çayırova’yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Çayırova’nın tüm dinamikleri ile istişare halinde olduklarını ve hizmetleri halka danışarak yaptıklarını ifade eden Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli ile bir aile ortamında Çayırova’ya daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

KOCAELİ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.