JAK Timi, zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, her an göreve hazır olmak için durmaksızın çalışıyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştiren tim, senaryo gereği yamaçtaki mağarada mahsur kalan dağcıyı kurtardı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan JAK Timi, deprem, sel, su baskını, çığ, toprak kayması gibi doğa olaylarında veya dağ, kanyon, mağara gibi yerlerde mahsur kalanların kurtarılmasında önemli görevler üstleniyor. Yeteneklerini geliştirmek ve pratiklerini artırmak amacıyla aralıksız çalışan tim, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği yerden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan mağarada baygınlık geçirerek, mahsur kalan dağcı, drone ile yeri tespit edilerek, operasyonla kurtarıldı.

Tatbikat senaryosunda, dağcının yeri tespit edildikten sonra jandarma ekipleri de mağaranın üzerindeki yamaca tırmandı. Buradan ip sarkıtarak, mağaraya inen JAK Timi, bilinci kapalı olan dağcıyı bulunduğu yerden alıp, sedyeyle kurtardı. Yaralı dağcının yerini tatbikat başında bilmeyen ekip, tespitini yaparak, yaklaşık 4 saat süren operasyonla yaralıyı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.



KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.