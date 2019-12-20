Kocaeli’de İş yeri hekimleri bilimsel toplantıda buluştu

Kocaeli’de iş kazalarında el ve mikrocerrahi konusunda düzenlenen bilimsel toplantıda bir araya gelen iş yeri hekimleri dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

El ve Mikrocerrahi, İleri Omurga ve İleri Eklem Cerrahi Ünitelerini bünyesinde barından Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Merkezi, Doğu Marmara bölgesinin işyeri hekimleri ile bir araya geldi. Kocaeli’de bulunan bir otelde düzenlenen bilimsel etkinliğe Kocaeli’li hekimlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. El ve mikrocerrahi ile omurga cerrahisinde güncel gelişmelerin konuşulduğu toplantıda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof.Dr.Mehmet Aydoğan ve Op.Dr.Yiğit Erdağ sunum yaptı.

Dünyadaki son gelişmeler anlatıldı

Prof.Dr. Mehmet Aydoğan’ın omurga cerrahisi alanında dünyada son gelişmeleri ve Amerikan FDA tarafından da onaylanan füzyonsuz skolyoz cerrahisini aktardığı sunumu ilgiyle izlenirken, işyeri hekimleri açısından işyerlerinde karşılaşılan omurga hastalıkları konusuna da gündeme geldi. Op.Dr.Yiğit Erdağ ise iş kazalarında el ve mikrocerrahi çalışmalarını özetleyerek, uzuv kopmalarında erken müdahale ile kopan uzvun saklanma ve hastaneye ulaştırılma koşulları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Hastane hekimlerinin vakalarını paylaşarak örnek görsellerle destekledikleri sunumlar, işyeri hekimlerinin sorularıyla devam etti. Alınan tüm önlemlere rağmen karşılaşılabilen iş kazaları konusunda hassas olan sanayinin kalbi Kocaeli bölgesi için çok faydalı bir etkinlik olduğunu belirten misafirler, hastane yetkililerine teşekkür etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı akşam yemeğiyle sona erdi.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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