Başkan Büyükgöz’den gençlere altın öğütler

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi kariyer programına konuşmacı olarak katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler çalışmaktan asla vazgeçmeyin, inanın çalışmanızın karşılığını er ya da geç alırsınız” dedi.

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Başkan Büyükgöz gençlerle sohbet etti, altın niteliğinde öğütlerde bulundu. Başkan Büyükgöz, “Buraya bakarken aynı zamanda kendinize de bakın Gebze İmam Hatip Lisesinin ilk mezunlarından birisi dolayısıyla o oturduğunuz sıralarda bizim de hatıralarımız var bizim de anılarımız var. O sıralarda sizler gibi okurken hedefler koymuş, hayaller kurmuştuk. Hedeflerin ve hayallerin peşinde koşmak için de gayret ve çaba gösterdik. Kendinize bir yol çizin ve bu yoldan sizi çevirecek şeylerden kaçının. Gençler artık burada 12 yaşın altında hiç kimse yok 2 yıl sonra padişah olabilirsiniz Fatih Sultan Mehmet 14 yaşında padişah oldu. Allah’ın vermiş olduğu zekayı en güzel şekilde kullanmak, en başarılı şekilde sonucu elde etmeyi sağlar. Siz öyle bir kimlik taşımalısınız ki imam hatip ferdi olarak bu ülkenin geleceği bana emanet şuurunda bir gençlik olmalısınız. Ne diyor Necip Fazıl “ Kim var diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik” İşte o gençliği karşımda görüyorum. Gençler çok çalışın, hayalleriniz ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Başarı vazgeçmeyenlerin olacaktır. Çalışmanızın ve gayretinizin karşılığını er ya da geç alırsınız. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyor ve sizleri Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

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